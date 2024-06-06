كتبت- أمنية عاصم :

هبطت أسعار أسهم عدد من الشركات بقطاع الأسمدة للجلسة الثانية على التوالي، رغم إعلان وزارة البترول عودة إمدادات الغاز الطبيعي بشكل تدريجي للمصانع اليوم الخميس.

بينما ارتفع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بنهاية جلسة اليوم، بحسب بيانات البورصة المصرية.

كانن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم ضخ الغاز الطبيعي تدريجيا لمصانع الأسمدة اعتباراً من اليوم.

أسعار أسهم الشركات

صعد سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" فقط بين شركات قطاع الأسمدة، بنسبة 0.68% ليغلق عند سعر 41.60 جنيه مقابل 41.32 جنيه سعر بداية فتح التعاملات.

بينما هبط شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 0.08% ليغلق عند سعر 38.46 جنيه مقابل 38.49 جنيه سعر بداية فتح التعاملات، كما هبط سهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 0.82% ليغلق عند سعر 6.02 جنيه مقابل 6.07 جنيه سعر بداية التعاملات.

وتراجع سعر سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 1.80 ليغلق عند سعر 57.72 جنيه مقابل 58.78 جنيه سعر بداية فتح التعاملات، وسعر سهم شركة سيدي كرير هبط بنسبة 2.64 % ليغلق عند 27.26 جنيه مقابل 28 جنيه سعر بداية فتح التعاملات.

كما انخفض سعر سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " بنسبة 2.80% ليغلق عند سعر 7.30 جنيه مقابل 7.51 جنيه سعر بداية فتح التعاملات.

وأغلفت مؤشرات البورصة على تراجع جماعي بنهاية جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.77% عند 26428 ، مع ختام جلسة اليوم.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.