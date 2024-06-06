رئيس غرفة الملابس يتفقد الفعاليات التدريبية ضمن مشروع "صحتنا رأسمالنا" بالعامرية

كتبت- شيرين صلاح:

تفقد وفد من غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد عبد السلام مع السفير الهولندي في مصر بيتر موليما والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي الأنشطة والفعاليات التدريبية ضمن مشروع "صحتنا رأسمالنا"، بمنطقة العامرية.

ووفق بيان من الغرفة اليوم الخميس، يهدف إلي نشر الوعي بأهمية الصحة الانجابية بين العاملات و العاملين و تعظيم دور العيادات المتنقلة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعمال مصانع الملابس بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة، أن الغرفة نجحت في تنفيذ برتوكول التعاون الموقع بين الغرفة ومجلس السكان ووزارة الصحة المصرية لنشر الوعي بأهمية الصحة الإنجابية وتقديم الخدمات الصحية للعاملات في مصانع الملابس واللاتي يشكلن نحو 70% من العمالة في القطاع وجرى التعاون مع وزارة الصحة لنشر العيادات في مصانع العامرية بالإسكندرية.

وأشار عبد السلام إلى أن الزيارة الحالية للمصانع تهدف إلي الوقوف على أداء العيادات التي تنشر ثقافة الصحة الانجابية، خاصة أن هذه العيادات مدعومة بمجموعة كبيرة من المختصين للرد علي الاستفسارات وتقديم النصائح بما يتوافق مع خطة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية والعمل علي خفض نسب الوفيات بين الأمهات، وتحقيق مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وكشف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن مشروع صحتنا رأسمالنا حقق نتائج مشرفة لأنه اعتمد على اختيار العامرية في الاسكندرية بوصفها الأكثر كثافة للعمال، مشيداً بالدعم الكبير من هولندا لمشروع صحتنا رأسمالنا وهذا ساهم في زيادة بعدد المستفيدات من السيدات والحفاظ على العاملات بصورة أكبر لدى المصانع.

وعملت غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع وزارة الصحة ومجلس السكان الدولي علي حشد الفئات المستهدفة للتردد على العيادات والقوافل الارشادية داخل المصانع، مع توفير الأماكن اللائقة لاستقبال تلك العيادات وتجهيز قاعات للتدريب وجلسات الارشاد والتوجيه للعاملات حفاظا علي صحتهن.

واستمع السفير الهولندي في مصر بيتر موليما خلال جولته التفقدية لشرح تفصيلي للنتائج التي حققها مشروع صحتنا رأسمالنا في محافظة الإسكندرية، وكذلك تطورات ملف الاستثمار في صناعة الغزل والنسيج وحجم الصادرات المصرية من هذا القطاع إلي السوق الأوروبية.

وكشفت الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي، أن عدد المستفيدات من الخدمات التي تم تقديمها ضمن مشروع صحتنا رأسمالنا الذي يقدم خدمات الصحة الانجابية بالتعاون بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة بلغ 5600 سيدة استفدن من خدمات "المشورة" كما حصل 615 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت ممثل مجلس السكان إلى أن المشروع نجح في رفع وعي العمال والعاملات بمصانع الملابس الجاهزة بالإسكندرية حيث يستهدف المشروع 14 إلي 15 ألف شخص للاستفادة من الخدمات المجانية المختلفة حول الصحة الانجابية من خلال مثقفي الاقران والوسائل الأخرى التي تم اعتمادها في هذا المشروع، خاصة

وكشفت نهلة عبد التواب أن مشروع صحتنا رأسمالنا يستهدف السيدات والرجال أيضا وهناك 2400 عامل استفاد من خدمات المشورة التي تقدمها العيادات المتنقلة.