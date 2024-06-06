شعبة العطارة تسعى لزيادة صادرات القطاع للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا

كتبت- دينا خالد:

توقع شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، أن يزداد دخول قطاع العطارة في التصنيع في ظل مبادرات الحكومية التى تضعم توطين الصناعة، نظراً لما لها من مكاسب اقتصادية ومجتمعية عديدة.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن تلك المكاسب تتمثل في دخول أنشطة جديدة السوق وزيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية والسعي للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً طبقًا للتوجهات الرئاسية.

أضاف الكومي أن قطاع العطارة يساهم حاليًا في جزء من الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن القطاع يسعى نحو زيادة صادراته بشكل تدريجي خلال المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن قطاع العطارة يمثل أهمية خاصة للمستهلكين بالتحديد مع فوائد المواد الطبيعية وأهمية استخدامها، مؤكداً أن تلك المهنة يرتبط بها المواطنون بشكل كبير؛ نظراً أنها مهنة تراثية قديمة.

كما أكد على أن الدعم والمساندة من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مبادرة توطين الصناعات المصرية أمر يجب الاستفادة منه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من الأنشطة خلال المرحلة القادمة خاصة مع التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.