إيجيفرت تعلن تشغيل التجريبي لمصانع الشركة بعد انتظام ضغط الغاز الطبعي بالشبكة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سماد مصر "إيجيفرت" أنها بناءاً على الأخبار المعلنة بخصوص عودة الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة أن الغاز الطبيعى عاد بالفعل.

أوضحت في البيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس، أنه قد يتم التشغيل التجريبي لمصانع الأسمدة بعد انتظام ضغط الغاز بالشبكة.

وسجل سعر سهم شركة سماد مصر "إيجيفرت" تراجعاً بنسبة 9.07% خلال نهاية تداولات جلسة اليوم ليسجل 42.61 جنيه مقابل 46.86 سعر فتح التعاملات جلسة اليوم.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، وفق مسؤولين مطلعين على ملف إمدادات الغاز، وفق موقع العربية.

وأعلنت وزارة البترول في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم ضخ الغاز الطبيعي تدريجيا لمصانع الأسمدة اعتباراً من اليوم.

وتأسست شركة سماد مصر " إيجيفرت " عام 1997 وهى شركة مساهمة مصرية متخصصة في الأتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية.