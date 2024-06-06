البترول: عودة الضخ التدريجي لإمدادت الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة اليوم

كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الخميس، عن إعادة التشغيل والضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الاسمدة تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس، مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس

وحسب البيان، يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادت من اجل الحفاظ علي كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، يوم الثلاثاء، وفق مسؤولين مطلعين على ملف إمدادات الغاز، لموقع العربية.

وأعلنت الوزارة أيضا أمس الأربعاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ، أنه سيتم ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة اعتباراً من اليوم الخميس.

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