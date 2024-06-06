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تراجع أسعار الفول والزيت والدواجن واللحوم اليوم الخميس (موقع رسمي)

02:44 م الخميس 06 يونيو 2024

الزيت

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول، والزيت، والعدس، والدواجن، واللحوم، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، واللبن السايب، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.92 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 50.11 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.41 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 82.12 جنيه، بتراجع 7.47 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.92 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.3 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.86 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.69 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 101.7 جنيه، بتراجع 3.2 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 377.26 جنيه، بتراجع 3.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.28 جنيه، بتراجع 68 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.06 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.43 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 473.02 جنيه، بتراجع 16.34جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.9 جنيه، بزيادة 2.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.79 جنيه ، بزيادة 51 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 99.7 جنيه، بتراجع 7.77 جنيه.

الزيت اللحوم الدواجن الفول
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