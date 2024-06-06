انقطاع الكهرباء عن مبنى البورصة المصرية.. هل تأثرت تداولات جلسة اليوم؟

كتبت- أمنية عاصم وشيرين صلاح:

شهدت عدة مباني بالقرية الذكية انقطاع بالتيار الكهربي شملت مبنى البورصة المصرية بشكل متكرر اليوم الخميس، ولكن لم يؤثر ذلك على تداولات جلسة اليوم وذلك نظرا لعدم توقف بالعمل بالمبنى الأخر للبورصة، حسبما قال خبرين بسوق المال، لمصراوي.

وفي أكتوبر الماضي، استكملت البورصة خطة نقل العاملين والسماسرة المنفذين بالكامل من مقر البورصة التاريخي في منطقة وسط القاهرة، إلى القرية الذكية،

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، لمصراوي، إنه خلال جلسة اليوم شهدنا انقطاع كهربئ بشكل متكرر.

وأضافت رمسيس، أنه لم يحدث أي انعكاس لهذا الأمر، وأن حدث سيظهر على مؤشرات البورصة مع نهاية جلسة التداول.

وقلصت مؤشرات البورصة تراجعها مع بداية جلسة اليوم الخميس، بعد تراجعات أمس نتجت عن انخفاض أسهم شركات قطاع الأسمدة بعد إعلان وزارة البترول عن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع القطاع بنسب تتراوح بين 20 و30%.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أمس الأربعاء، عن العودة التدريجية لإمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن مبنى القرية الذكية ما زال هناك رابطا بينه وبين المقر السابق للبورصة المصرية بمنطقة وسط البلد، مشيرا إلى أنه كان يعمل بشكل طبيعي وقت انقطاع التيار بمبنى البورصة بالقرية الذكية، لذا لم تتأثر التداولات في البورصة خلال جلسة اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.77% عند 26430 نقطة، مع بحلول نهاية تعاملات اليوم الخميس.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.69%.