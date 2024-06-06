ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3588 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2360 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.22%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب