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"أبوقير للأسمدة" تعلن التشغيل التدريجي لمصانع الشركة اليوم

12:51 م الخميس 06 يونيو 2024

شركة أبوقير للأسمدة

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن التشغيل التدريجي لمصانع الشركة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، وفق بيان مرسل من الشركة على البورصة المصرية.

وأضافت الشركة، أنه جاء ذلك بعد انتظام ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).

وكان سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية الأكثر انخفاضا بنهاية جلسة أمس الثلاثاء بالبورصة المصرية بنسبة 4.89 %، ليغلق عند سعر 58.78 جنيه مقابل 61.80 جنيه سعر بداية التعاملات.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، وفق مسؤولين مطلعين على ملف إمدادات الغاز، وفق موقع العربية. وأعلنت وزارة البترول على صفحتها الرسمية على فيسبوك أمس الثلاثاء، أنه سيتم ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة اعتباراً من اليوم الخميس.

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