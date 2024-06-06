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ارتفاع طفيف لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

12:19 م الخميس 06 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض باختلاف نوعه بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.9 جنيه، بزيادة 22 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 149.05 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء كرتونة البيض البيض البلدي
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