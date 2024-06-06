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تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

11:36 ص الخميس 06 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وهبط متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 110.28 جنيه، بتراجع 68 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 99.27 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.29 جنيه بحد أقصى.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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