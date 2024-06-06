ارتفاع البلطي والكابوريا بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والسبيط والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الجمبري الصغير.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و 64 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 130جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و 410 جنيهات، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 220 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 110جنيهات و300 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.