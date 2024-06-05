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خبير اقتصادي: توقف مصانع أسمدة أثر سلبًا على أداء الأسهم بالبورصة

10:57 م الأربعاء 05 يونيو 2024

حسام عيد، الخبير الاقتصادي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن إعلان شركات أسمدة وبتروكيماويات مصرية اليوم عن توقف مصانعها بسبب تذبذب الضغوط في شبكة تداول الغاز، كان له تأثيرا سلبيا على أداء قطاع البتروكيماويات والأسمدة، وتأثير سلبي على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه لخسائر تتخطى 400 نقطة في بداية التعاملات.

وأضاف "عيد"، خلال تصريحات تلفزينية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أنه تم ارتداد الأسهم مرة أخرى بقيادة قطاعات الأسمدة والبتروكيميات، في ظل أداء المؤسسات المصرية للبيع في هذين القطاعين.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن هناك عمليات من جني الأرباح وإغلاق جزئي لبعض المؤسسات المالية، في ظل إجازات عيد الأضحى المبارك، والتي قد تستمر لـ 9 أيام.

حسام عيد الخبير الإقتصادي أداء الأسهم بالبورصة توقف مصانع أسمدة برنامج أرقام وأسواق
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