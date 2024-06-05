متحدث "البترول": الحكومة وضعت خطة لتأمين احتياجات الكهرباء

كتبت -داليا الظنيني:

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب تزايد الكميات المستهلكة من محطات توليد الكهرباء والتي وصلت إلى حوالي 135 ألف متر مكعب من الغاز المكافئ يوميًا.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه مع تحسن درجات الحرارة تتراجع الكميات المستهلكة من الغاز والمواد البترولية، موضحًا أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل الكميات المستهلكة من الوقود.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن سفينة غاز مسال ستصل العين السخنة في غضون 10 أيام؛ لاستقبال شحنات الغاز وكميات من المازوت لتوفير الوقود وتغطية الاحتياجات.

وتابع حمدي عبد العزيز: استمرار التعامل لتخفيف الأحمال التي تتراوح بين ساعة وساعتين، والحكومة وضعت خطة لاستيراد الشحنات وتغطية الاحتياجات، وبالفعل تم استيراد شحنات لتوفير الوقود لتأمين احتياجات الكهرباء.

وأوضح أن اجتماع لجنة تسعير الوقود، سيكون في يوليو 2024، بحضور عدد من مسئولي وزارة المالية والبترول، ويتم بحث أسعار خام برنت وأسعار الصرف وتكاليف التداول، ومن ثم اتخاذ القرار الأمثل إما التحريك أو التثبيت.