متحدث البترول يكشف أسباب تخفيف أحمال الكهرباء ساعة زيادة أمس

كتبت -داليا الظنيني:

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول تمد وزارة الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، مشيرًا إلى أن الكهرباء تستهلك 60% من إنتاج الغاز، وعند زيادة الأحمال الكهربائية يتم تغذية المحطات بكميات أكبر من الغاز والمازوت.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن قرار الحكومة أمس بإضافة ساعة لمدة تخفيف الأحمال؛ جاء لصيانة الجزء الخاص بخطوط الأنابيب الإقليمية وتم تنفيذ الصيانة التي تأثرت بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الدولة تراعي الشبكة القومية المغذية لإمداد القطاعات من الغاز، وأن الحكومة اتجهت أمس لتقليل الضغوط على الشبكة القومية للحفاظ على كفاءتها.