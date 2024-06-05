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متحدث "البترول": اجتماع لجنة التسعير لتحديد أسعار البنزين والسولار يوليو المقبل

07:01 م الأربعاء 05 يونيو 2024

حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول

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كتب- داليا الظنيني ومحمد أبو بكر:

كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدي البلد، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؛ تجتمع كل 3 أشهر، ومن المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد الأسعار، حيث يتم حينها دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول: الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية، هو النفط والدولار فقط.

واختتم متحدث البترول: قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحمل بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، بينما في حالة تخفيض الأسعار؛ سيكون التخفيض بمعدل 10% أيضًا.

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