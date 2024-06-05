لماذا انخفض سعر سهم "القلعة" للاستثمارات المالية مايو الماضي؟.. الشركة تجيب

كتبت- أمنية عاصم:

شهد القلعة للاستثمارات المالية تراجعا منذ الأعلان عن قرار سداد المديونية في 7 مايو، حيث هبط من 3.20 جنيه إلى 1.91 جنيه، بجانب حالة من عدم الرؤية حول عمليه سداد سند الدين للمساهمين، حسبما ذكر خبراء بسوق المال لمصراوي.

تفسير خبراء المال

قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، لمصراوي، أنه تعد المرة الأولى من نوعها في السوق المصري إعلان شركة عن مديونيتها وإقرار سداد تلك المديونية من خلال مشاركة المتعاملين، لذا شهد سعر سهم القلعة للاستثمارات المالية تلك الانخفاضات بسبب عدم استعاب السوق لطبيعة الأمر في البداية.

أوضح الغايش، أن قصر مدة الأكتتاب خلقت حالة من الاضطراب حيث تم الإعلان عن أخر موعد للأكتتاب بشأن شراء الدين في نفس جلسة الأعلان عن قرار شراء المديونية - وهى جلسة 7 مايو - بما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل وتقوم بمد فترة الأكتتاب ليوم 27 مايو لإتاحة الفرصة للأكتتاب لأكبر عدد من المستثمرين.

وقالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن اللغط الحالي لدي المتعاملين يتعلق بعملية سداد سند الدين، موضحة أن الشركة لم تحدد عملية السداد للمساهمين.

أوضحت رمسيس، لمصراوي، أن الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية في 30 مايو إعلان أنه سيتم مناقشة حول إعطاء المساهمين في المديونيه عوائد نقدية أم أسهم.

وتابعت رمسيس أن عدم وضوح طريقة السداد بجانب عدم وجود فوائد خاصة بالسند بجانب عدم توافر سيولة لدي المتعاملين لمبادلة الدين أدى إلى خلق حالة من البيع لدى المتعاملين بما تسبب في ضغط على السهم وتحقيق تلك التراجعات السعرية.

أوضحت رمسيس، أنه في حال عدم تغطية الأكتتاب المديونية سيكون مكلف على المؤسسين شراء الدين، مضيفة أنه في حال امتلاك المؤسسين لسيولة مالية كافية لماذا لم يتم شراء الدين داخلياً؛ لذلك الأمر يعد مبهم لدى سوق البورصة بشكل عام.

أفصحت الشركة للبورصة المصرية يوم الاثنين، أن شركة القلعة للاستثمارات المالية فتح باب المرحلة الأولى لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية حيث يمتد من اليوم الأحد الموافق 2 يونيو الجاري حتى يوم الأربعاء المقبل 5 يونيو.

رد الشركة

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، لمصراوي، إن المتعامل الذي قام بالاستثمار على سعر سهم 3.20 جنيه، واليوم سعر السهم 1.95 جنيه حقق ربحيه تتراوح بين 16 % لـ 20% خاصة بربح رأس مال الشركة.

وأضاف هيكل، أنه لابد من تسليط الضوء على عدد الأسهم التى أصبح المتعامل يمتلكها بعد الزيادة والجزء الجديد الخاص بالإكتتاب على سعر سهم 62 قرشا.

وأوضح أن الربحية محققه على إجمالي الأسهم الخاصة به تصل إلى 20%.

وسجلت شركة القلعة للاستثمارات المالية صافي ربح بلغ 11.8 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بقيمة 18.744 مليار جنيه في 2022، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 97.13 مليار جنيه خلال 2023 مقابل إيرادات بلغت 82.71 مليار جنيه خلال 2022.