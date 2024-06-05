جهينه توقع اتفاقية قرض مرتبط بالاستدامة مع بنك HSBC

كتبت- دينا خالد:

وقعت شركة جهينه للصناعات الغذائية اتفاقية قرض مرتبط بالاستدامة (SLL) مع بنك HSBC، حيث تعزز هذه الاتفاقية التزام الشركة بالاستدامة.

وقالت جهينة، في بيان لها اليوم، إن هذه الصفقة تؤكد على التزام جهينه المستمر بالممارسات المستدامة، والتزام HSBC بدعم الشركات المصرية في خططها الانتقالية إلى اقتصاد خالٍ من الكربون من خلال التمويل المستدام.

وتأتي شروط القرض بمؤشرات أداء رئيسية متعددة (KPIs) مرتبطة بمبادرات ESG وسيتم تقييمها بشكل مستقل، بحسب البيان.

ويشمل ذلك خفض صافي الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 18.7% لكل منهم مقارنة بعام 2021 وبحلول عام 2025، بالإضافة إلى زيادة ساعات التدريب على الصحة والسلامة بنسبة 20% عن السنة الأساسية 2022 وضمان حصول الموظفين على المعرفة والمهارات اللازمة لدعم أعلى معايير جودة المنتج وسلامته.

وقال سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه، إن جهينه تهدف لخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 42% بحلول عام 2030 وتحويل منتجاتها لتكون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%. وأضاف ثابت، أنه لتحقيق هذه الأهداف اتخذت الشركة خطوات مهمة مثل إنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة الوادي الجديد من خلال بروتوكول تعاون مشترك مع شركة كرم سولار لتزويد مزارعها بالطاقة وتقليل اعتمادها على الديزل.

وأكد ثابت، على الحصول على القرض من بنك HSBC سيزيد من تسريع تحقيق الشركة لهذه الأهداف.