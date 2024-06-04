خبير مصرفي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي: نجاح للإصلاح الاقتصادي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث يساعد على تحقيق التوازن الخارجي ويؤمن الفترة الحالية والمستقبلية لمصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هو بمثابة إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة.

وأوضح أن البنك المركزي المصري أعلن اليوم ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو من 41.057 مليار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.

وعلق الخبير المصرفي على إعلان البنك المركزي، قائلاً: «هذا أكبر رقم تاريخي وصل إليه الاحتياطي النقدي حتى الآن، وترتب عليه تحسن الصورة الذهنية للجميع، وتعطي الاطمئنان بأن الاحتياطي النقدي قوي، فهو يكفي احتياجاتنا لمدة 6 أشهر مقبلين».

واستطرد أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.