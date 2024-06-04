مصر تستحوذ على 30% من التراخيص الاستثمارية في السعودية خلال الربع الأول من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أظهر تقرير وزارة الاستثمار السعودية صدر نهاية مايو الماضي، أن مصر استحوذت على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الأول من 2024، حيث حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.



وأوضحت الوزارة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن عدد التراخيص سجل 3157 ترخيصًا خلال الربع الأول من 2024 مقابل نحو 1637 ترخيصاً، بمعدل نمو 93% مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وحسب تقرير الوزارة، فإن التراخيص الاستثمارية المصدرة لمصر نمت في الربع الأول بنحو 148% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصاً.

وأضاف التقرير، أن نشاط العقارات يعد الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ 253.3%، يليه كلا من الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة نمو 141.5% و 129.4% على التوالي.

وحسب موقع الشرق، اتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل أزمة اقتصادية شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة المحلية، وكانت السعودية وإفريقيا أبرز الأسواق الجديدة المستهدفة.

وكانت مجموعة "طلعت مصطفى"من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودية، إذ يعتبر "بنان" المشروع الخارجي الأول لشركة التطوير العقارية الأكبر في مصر، وأكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية.

وكان مسؤولون لدى كلا من "مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، صرحوا للشرق، أن شركاتهم تتطلع للتوسع في السوق السعودية.

وتسعى السعودية، وهي من أكبر مُصدري النفط في العالم، للتوسع في الإنفاق والأنشطة غير النفطية لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الشركات العالمية لفتح مقرات إقليمية بالرياض.