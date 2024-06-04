تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3514 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3550 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3106 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2663 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24848 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.