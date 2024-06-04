الرئيس التنفيذي لأدنوك: نستهدف إنشاء محطة بالعاصمة الإدارية الفترة المقبلة

كتب- أحمد والي:

قال بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع"، إن الشركة تستهدف إنشاء محطة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، "نظرا لأهميتها، وبالتالي من الضروري أن تتواجد محطات أدنوك هناك".

ويبلغ عدد المحطات في مصر 244 محطة، حسب اللمكي خلال فعاليات المؤتمر السنوي العالمي لشركاء وموزعي أدنوك فويجر الذي تم عقده لأول مرة في مصر اليوم الثلاثاء.

وفي فبراير 2023، أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، عن استحواذها من "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر". ويمثل إتمام هذه الصفقة الهامّة التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو من العام الماضي أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصري، وفق موقع الشركة الإلكتروني.

وأضافت الشركة في بيان حينها أنه من المتوقع أن تعزز الصفقة من أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وذلك بعد مرور العام الأول على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6% على أساس توحيد البيانات بنسبة 100% ).



وتعمل أدنوك للتوزيع بعمليات بيع توزيع لوقود وسائل النقل للعملاء من الأفراد والشركات. كما تقوم بتقديم خدمات أخرى غير الوقود في محطات الخاصة بهم، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.