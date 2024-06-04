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BBC

أدنوك تستهدف التوسع بمصر ودول أخرى بـ 300 مليون دولار في 5 سنوات

01:58 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

أدنوك الإماراتية

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كتب- أحمد والي:

قال بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع"، إن الشركة تستهدف التوسع في مصر والإمارات والسعودية خلال 5 سنوات مقبلة بين 250 و300 مليون دولار.

وقال اللمكي إن شركته منفتحة على أي "فرص لزيادة الربحية، والاستحواذ على شركات قائمة في مصر يتوقف على حجم الفرصة وما الذي ستضيفه لنا"، وفق بلومبرج الشرق.

وفي فبراير 2023، أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، عن استحواذها من "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر". ويمثل إتمام هذه الصفقة الهامّة التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو من العام الماضي أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصري، وفق موقع الشركة الإلكتروني.

وأضافت في بيان حينها أنه من المتوقع أن تعزز الصفقة من أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وذلك بعد مرور العام الأول على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6% على أساس توحيد البيانات بنسبة 100% ).

وتعمل أدنوك للتوزيع بعمليات التسويق، البيع، والتوزيع لوقود وسائل النقل للعملاء من الأفراد والشركات. كما تقوم بتقديم خدمات أخرى غير الوقود في محطات الخاصة بهم، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شركة أدنوك بدر سعيد اللمكي الإمارات السعودية
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