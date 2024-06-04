"أدنوك للتوزيع" تستهدف إضافة 20 محطة في 3 دول بينهم مصر

كتب- أحمد والي:

قال بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع"، إن الشركة تستهدف إضافة بين 15 و20 محطة في ثلاثة دول وهم مصر، والإمارات والسعودية، وذلك ضمن خطة توسعاتها خلال عام 2024.

وتبلغ الحصة السوقية لأدنوك من 8 إلى 9% في مصر، ويبلغ عدد المحطات في مصر 244 محطة، حسب اللمكي خلال فعاليات المؤتمر السنوي العالمي لشركاء وموزعي أدنوك فويجر الذي تم عقده لأول مرة في مصر اليوم الثلاثاء.

وفي فبراير 2023، أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، عن استحواذها من "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر". ويمثل إتمام هذه الصفقة الهامّة التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو من العام الماضي أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصري، وفق موقع الشركة الإلكتروني.

وتعمل أدنوك للتوزيع بعمليات التسويق، البيع، والتوزيع لوقود وسائل النقل للعملاء من الأفراد والشركات. كما تقوم بتقديم خدمات أخرى غير الوقود في محطات الخاصة بهم، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.