الصياد لمصراوي: نستهدف وصول صادرات الصناعات الهندسية إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2024

كتبت- شيرين صلاح:

قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن المجلس رفع مستهدفات الوصول بقيمة الصادرات بنهاية 2024 إلى أكثر من 5 مليارات دولار بعدما كان يستهدف 4.8 مليار دولار بنهاية نفس العام.

وأضاف الصياد، أنه مواصلة زيادة الصادرات خلال أبريل الماضي، دفعته لرفع المستهدف المراد الوصول إليه.

وذكر أنه في حالة انتظام البنوك لتوفير الدولار واستقرار الظروف الخارجية أيضا سيتم الوصول إلى مستهدف صادرات القطاع.

ووفق رئيس المجلس التصديري في بيان سابق، فإن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى شهر أبريل 2024 بنسبة 50.3%، حيث بلغت 431.5 مليون دولار مقابل 287.1 مليون دولار فى أبريل 2023 وهي أرقام لم يحققها القطاع في أي وقت سابق.

وأوضح الصياد، أن زيادة جاءت نتيجة ارتفاع الوعي لدى المُصنعين المصريين بضرورة زيادة التصدير، "عدد الشركات اللي كانت زمان بتصدر كان قليل وكانت بتصدر بين 20 و30% بس من إنتاجها، حاليا الشركات اتجهت إلى تعميق التصدير واللي مكنش بيصدر بدأ يفكر في التصدير حتى لو بجزء صغير من الإنتاج".

والسبب الأخر، هو دخول بعض الاستثمارات الأجنبية في مجال الأجهزة المنزلية، فيهم من بدأ إنتاج الشهر الماضي والأخر بدأ إنتاج مع بداية العام الجاري، فكل هذه الشركات بتستهدف 50% للتصدير، مما دفع الشركات المصرية لزيادة صادراتها.

ويتوقع الصياد قفزة جديدة لصادرات القطاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع بدأ إنتاج مصانع أجنبية أخرى بمصر.

وحسب رئيس المجلس، يستهدف المجلس في يوليو المقبل بعثة إلى المغرب، ومعرض آخر في مجال الكهرباء يقام لمدة 3 أيام ويتم دعوة المشترين من الخارج لزيارات ميدانية للمصانع.

وقفزت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 32.3% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بيان من المجلس، سجلت صادرات القطاع خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 1.673مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقابل 1.264 مليار دولار بنفس الفترة من 2023، لتواصل الصادرات الهندسية قفزتها غير المسبوقة لتساهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بالصادرات السلعية.