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5 جنيهات تراجعا بسعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:11 ص الثلاثاء 04 يونيو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار البيض باختلاف نوعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 145.43 جنيه، بزيادة 6.48 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 144.13 جنيه، بتراجع 5.08 جنيه.

أسعار البيض سعر البيض البلدي بوابة الأسعار المحلية والعالمية
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