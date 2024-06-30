التجارة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 925 مليون يورو خلال عام 2023.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأحد، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان نحو 419 مليون يورو عام 2023، وتحتل اليونان المرتبة رقم 11 من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى 2023.

وتستثمر اليونان في مصر 215 شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار، حسب الوزير في البيان.

جاء ذلا خلال لقاء أحمد سمر، فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني علي هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي.

وحضر اللقاء ارتوراس جايليوناس سفير اليونان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما وأن اليونان تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي،.

وأشار سمير إلى سعي مصر لتعزيز أرقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنياً في إطار السياسات الاوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الاوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والكهرباء.

ولفت سمير إلى سعي الجانب الأوروبي للتوسع في قائمة السلع التي تشملها الآلية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2026، موضحاً أن ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد أهمية النظر في مد فترة التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الأوروبي.

وأكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتاً إلى ان مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليار يورو يعد نموذجاً لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرا للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.

وأشار جيانس إلى أنه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون و امكانية تنسيق الجهود مع دول اخرى مثل اسبانيا وايطاليا.