على رأسهم ناصف ساويرس.. قائمة فوربس لمليارديرات العرب لـ2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت مجلة فوربس عن قائمة المليارديرات الشرق الأوسط لعام 2024، وشملت القائمة 22781 مليارديرًا حول العالم، ويتجاوز هذا الرقم القياسي عدد العام الماضي بواقع 141 مليارديرًا، وفق موقع فوربس الشرق الأوسط.

وأوضحت أن العدد أيضا حطم الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 بزيادة 26 مليارديرًا.

وتزايد حجم الثروات أكثر من أي وقت مضى، حيث ارتفع لنحو 14.2 تريليون دولار، بزيادة تريليوني دولار مقارنة بالعام السابق، و1.1 تريليون دولار عن الرقم القياسي المسجّل في عام 2021.

في حين بلغت الثروات المجمعة لأثرياء الشرق الأوسط 100.9 مليار دولار، دون حساب ثروات الأثرياء في السعودية ضمن قائمة فوربس العالمية للعام السابع على التوالي.

ولا يزال الملياردير المصري ناصف ساويرس أغنى ملياردير عربي في العالم، ويحتل المركز الثاني ضمن قائمة أثرياء الشرق الأوسط، بعد بافيل دوروف -مؤسس ومالك تطبيق المراسلة تيليغرام-، بصافي ثروة بلغ 8.8 مليار دولار، حسب موقع فوربس الشرق الأوسط.

ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير أسماء وثروات المليارديرات العرب لعام 2024 كالتالي:

1. ناصف ساويرس بإجمالي صافي الثروة: 8.8 مليار دولار.

2. حسين سواني بإجمالي صافي الثروة 5.1 مليار دولار.

3. عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 3.9 مليار دولار.

4. نجيب ساويرس بإجمالي صافي الثروة: 3.8 مليار دولار.

5. محمد منصور بإجمالي صافي الثروة: 3.3 مليار دولار.

وعبد الله الفطيم والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 3.3 مليار دولار.

6. طه ميقاتي بإجمالي صافي الثروة: 2.8 مليار دولار.

ونجيب ميقاتي بإجمالي صافي الثروة: 2.8 مليار دولار.

7. يسعد ربراب والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 2.5 مليار دولار.

8. سهيل بهوان بإجمالي صافي الثروة: 2.1 مليار دولار.

وبهاء الحريري بإجمالي صافي الثروة: 2.1 مليار دولار.

9. حمد بن جاسم آل ثاني إجمالي صافي الثروة: 1.8 مليار دولار.

10- فيصل بن قاسم آل ثاني إجمالي صافي الثروة: 1.7 مليار دولار