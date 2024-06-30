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شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع أسعار الكشافات و30% زيادة في الإقبال

01:06 م الأحد 30 يونيو 2024

ارتفاع أسعار الكشافات

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كتبت- دينا خالد:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، لمصراوي، إن الإقبال على شراء كشافات الإضاءة للطوارئ زاد بنحو 30%، منذ بداية الشهر الجاري، تزامنا مع عودة انقطاع الكهرباء لفترة أطول لتخفيف الأحمال في الأيام الأخيرة.

وأضاف سدرة أن أسعار الكشافات " 2 لمبة وبطول 60 سنتيميتر" تتراوح بين 900 و 1100 جنيها، بنسبة زيادة نحو 50%، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأرجع سدرة ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإقبال، وارتفاع الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأشار سدرة إلى أن أغلب أنواع الكشافات الموجودة في الأسواق إنتاج محلي بخامات ومستلزمات إنتاج مستوردة.

وأضاف سدرة، أن هناك إقبال كبير على المرواح الشحن، وخاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة تزامنا مع خطة تخفيف الأحمال.

وبحسب سدرة، تتراوح أسعار المراوح الشحن بين 2800 و 3200 جنيه.

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