إعلان

BBC

وزير التموين: اتفاقية بقيمة 56 مليون يورو مع فرنسا لإنشاء 20 صومعة لتخزين القمح

12:25 م الأحد 30 يونيو 2024

الدكتور علي مصيلحي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:


قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية إن الهيئة وقعت اليوم على اتفاقية بقيمة 56 مليون يورو مع فرنسا لإنشاء صوامع تخزين بهدف رفع كفاءة تداول القمح الذي يعد أهم استراتيجية في مصر وتقليل الفاقد منه.


وأوضح خلال تصريحات صحفية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن هذه المنحة التي تم توقيعها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في إنشاء أكثر من 20 صومعة تم التخطيط لها وسيتم البدء بالمنيا والدقهلية والشرقية والغربية بحيث يكون لدينا شبكة كبيرة، وفق الوزير .


ووصل حجم محصول القمح هذا الموسم إلى 3.6 مليون طن، وتم صرف 45 مليار جنيه لهذه الكمية ويكفي المخزون 6.6 شهر، وفق الوزير.

علي مصيلحي وزير التموين القمح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الملياردير وارن بافيت يكشف وصيته ومصير ثروته البالغة 134.5 مليار دولار بعد وفاته

إعلان

إعلان

* كبير الأثريين يعلق على أزمة عقد قران ابنة مفيدة شيحة في صحن جامع محمد علي
* القصة الكاملة لفيديو "خطف طفل طنطا".. لماذا أفرجت الشرطة عن المتهمة؟
* السيسي: أعلم حجم معاناة المواطنين ولا رجعة عن مسار تحقيق الحلم المصري