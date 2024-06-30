وزير التموين: اتفاقية بقيمة 56 مليون يورو مع فرنسا لإنشاء 20 صومعة لتخزين القمح

كتبت- منال المصري:



قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية إن الهيئة وقعت اليوم على اتفاقية بقيمة 56 مليون يورو مع فرنسا لإنشاء صوامع تخزين بهدف رفع كفاءة تداول القمح الذي يعد أهم استراتيجية في مصر وتقليل الفاقد منه.



وأوضح خلال تصريحات صحفية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن هذه المنحة التي تم توقيعها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في إنشاء أكثر من 20 صومعة تم التخطيط لها وسيتم البدء بالمنيا والدقهلية والشرقية والغربية بحيث يكون لدينا شبكة كبيرة، وفق الوزير .



ووصل حجم محصول القمح هذا الموسم إلى 3.6 مليون طن، وتم صرف 45 مليار جنيه لهذه الكمية ويكفي المخزون 6.6 شهر، وفق الوزير.