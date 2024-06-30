بالأرقام.. الإحصاء: إنجازات في مصر خلال 10 سنوات في معدل البطالة والمواليد

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجازات مصر خلال 10 سنوات مضت في عدد المواليد، ومعدل البطالة، والمشتغلون، والإنفاق على التعليم، وأيضا الإنفاق على الصحة.

جاء ذلك في إطار حرص مصر على زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين.

المواليد

نجحت الدولة المصرية في خفض عدد المواليد خلال الـ 10 سنوات الماضية من 2.7 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود عام 2023.

• 2.7 مليون مولود عام 2014.

• 2.7 مليون مولود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

• 2.6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

• 2.6 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

• 2.4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.

• 2.3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

• 2.2 مليون مولود عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.

• 2.2 مليون مولود عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.

• 2.2 مليون مولود عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 2 مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%.

معدل البطالة

قامت الدولة المصرية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، والتي أدت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الـ 10 سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 7% عام 2023.

• 13 % عام 2014.

• 12.8 % عام 2015.

• 12.5 % عام 2016.

• 11.8 % عام 2017.

• 9.9 % عام 2.18.

• 7.9 % عام 2019.

• 7.9 % عام 2020.

• 7.4 % عام 2021.

• 7.2 % عام 2022.

• 7 % عام 2023.

المشتغلون

نجحت الدولة المصرية في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.

• 24.3 مليون مشتغل عام 2014.

• 24.8 مليون مشتغل عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

• 25.3 مليون مشتغل عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

• 26 مليون مشتغل عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

• 26 مليون مشتغل عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.

• 26.1 مليون مشتغل عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 26.2 مليون مشتغل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.

• 27.2 مليون مشتغل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.

• 27.9 مليون مشتغل عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.8%.

• 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

الإنفاق على التعليم

سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015

• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.

• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

• 229.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

الإنفاق على الصحة

بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 804.4 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.

• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.

• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.

• 147.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.