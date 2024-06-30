رئيس الوزراء والملا يلتقيان برئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي في إيني الإيطالية

كتب- أحمد والي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ووفق بيان من الوزارة، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الشديد للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية الذي استمر في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر على مدار الفترة الماضية، وهو ما يؤكد ثقة الشركة في الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي دعمه للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال البترول والغاز، والوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب العاملين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للدولة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقدم الأعمال الخاصة بشركة إيني في مصر ودعم الاستثمارات الخاصة بها في السوق المصرية.

وقالت مارتينا أوبيتزي رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إينى الإيطالية، إن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لشركة إينى.

وأكدت على استمرار العمل لتعزيز سبل التعاون الممكنة بين الشركة والحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.