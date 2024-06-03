القباج تودع أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولي

كتبت- دينا خالد:

حرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي على توديع عدد من أفواج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المغادرين اليوم الاثنين من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1445 هـ - 2024م.

جاء ذلك بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ومصطفى حسين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان اليوم الاثنين.

وغادر اليوم من القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد متجهين إلى المدينة المنورة وحجاج محافظة القليوبية والمؤسسة القومية لتيسير الحج متجهين إلى مكة المكرمة، لبدء المناسك.

وسيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 9 يونيو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة.

وقالت القباج، خلال مؤتمرا صحفيا، إن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500 حاج، تم اختيارهم من ضمن 23,500 متقدم بطلبات الحج لعام 2024 من خلال الجمعيات الأهلية.

وأشارت القباج، إلى أن الاختيار تم بطرق تتسم بالشفافية والنزاهة ومراعات تكافؤ الفرص، هذا وتستضيف وزارة التضامن الاجتماعي 295 من زملاء البعثات الطبية وواعظين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرهم من زملاء الوزارات الشريكة.

وأكدت الوزيرة، أنه تم بذل قصارى الجهود للتعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكةالمكرمة أو المدينة المنورة بأيسر الطرق وبأكثر أسعار معقولية.

وتم التعاقد مع شركات النقل الجمعيات في المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، وسيقوم الزملاء بالمؤسسة المسئولين عن بعثة حج الجمعيات بتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، بحسب القباج.

وأضافت القباج، أنه تم تدريب المشرفين الموكلين بمهمة الإشراف على خير وجه وبمتابعة الحجاج وتوفير المعلومات السليمة والوقتية وتذليل كافة العقبات والرد على الاستفسارات، وقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا.

وطالبت القباج من الحجاج أن يتبعوا إرشادات أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت القباج، إلى أن الوزارة رفعت درجات الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.

وأضافت القباج، أن التنسيق يتم على خير وجه مع مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالةالصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأديه المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم.

ووجهت القباج الشكر لوزارة الطيران المدني وجهود شركة مصر للطيران لجهودها المبذولة في كافة المطارات في مصر والمملكة العربية والسعودية، بما يشمل المطارات الإقليمية، لتيسير سفر الحجاج ولتعاونهم الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي وفود الحجاج المغادرين، حيث طالبتهم بالحفاظ على أنفسهم وبخدمة الضعفاء منهم وبأن يكونوا خير واجهة لمسلمي جمهورية مصر العربية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتخصيص خمس جوائز لإجمالي 5 حجاج هذا العام قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه تسلمها المؤسسة القومية لتيسير الحج.