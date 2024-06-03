الأسعار والقطاع الخاص.. 3 تكليفات اقتصادية من الرئيس لحكومة مدبولي الجديدة

كتبت- شيرين صلاح:

حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، 3 تكليفات اقتصادية رئيسية للحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قدم استقالة الحكومة للرئيس، قبل أن يعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وفق بيان من رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة".

ولم يتم حتى الآن إعلان إذا كان سيتم تعيين وزراء جدد للحقائب الاقتصادية وعلى رأسها وزارة الصناعة أم أنهم سُيكملون مهامهم.

وحدد الرئيس 8 تكليفات للحكومة الجديدة، بينها 3 خاصة بالملف الاقتصادي والصناعة وهي:

- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.

- تشجيع نمو القطاع الخاص.

- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

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