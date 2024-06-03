مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة

كتبت- أمنية عاصم :

قالت مجموعة "إي اف جي" القابضة، إنه تم الموافقة على شراء أسهم خزينة وذلك وفقاً لمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مايو 2024.

وأوضحت، في بيان ارسلته للبورصة اليوم الاثنين، أن الشركة ستقوم بشراء 4.5 مليون سهم.

وتأسست مجموعة إي أف جي القابضة عام 1980، وهى متخصصه في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.