الصناعة: صرف مستحقات المصدرين من الشريحة الأولى بالمرحلة السابعة لمبادرة رد الأعباء التصديرية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية لعدد 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.

وقال الوزير في بيان اليوم الاثنين، أن عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة.

وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح أن يتم الصرف في 27 يونيو القادم، وجاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.