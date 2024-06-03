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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط ببداية التعاملات

10:29 ص الإثنين 03 يونيو 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2328.6 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 0.06%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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