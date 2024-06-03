وزير المالية يكشف حقيقة وثيقة السياسات الضريبية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وثيقة السياسات الضريبية “2024/ 2023" مازالت تحت الدراسة ولم تطرح للحوار المجتمعي حتى الآن.



وأوضح في بيان للوزارة اليوم أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد "تصور مبدئي" تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.



وأضاف الوزير، أن وثيقة السياسات الضريبية 2024 إلى 2030 تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة.



وأوضح أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر الوزير، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية "2024/ 2030” للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، "حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات".