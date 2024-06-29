رئيس هيئة الاستثمار: تم إصدار 31 رخصة ذهبية خلال آخر 19 شهرا

كتبت- منال المصري:

قال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة أصدرت 31 رخصة ذهبية للمستثمرين الأجانب والمحليين بمصر منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

أنهم أتاحوا العديد من الحوافز للعديد لعدد 8 قطاعات منها السيارات والهيدروجين والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والسياحة والصناعة بصفة عامة.

كانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت خلال كلمتها بالمؤتمر إنه سيتم التوقيع على اتفاقيات بقيمة 40 مليون دولار اليوم بين الشركات الأوروبية والمصرية في العديد من القطاعات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وفالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت توقيع 5 اتفاقيات لدعم إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والطاقة المتجددة خلال اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وجاءت الاتفاقية مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة الطاقة المتجددة ووزارة النقل ومنطقة قناة السويس الجديدة وصندوق مصر السيادي، ومجموعة العربي.

ومن بين الاتفاقيات توقيع اتفاقية لدراسة إمكانية تصنيع السيارات في شرق منطقة قناة السويس.