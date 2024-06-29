الإحصاء: إيطاليا أعلى دول الاتحاد الأوروبي استثمارا في مصر خلال 10 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

قالت الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، إن الدولة المصرية تسعى لزيادة مواردها من النقد الأجنبي من خلال تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الأوروبية، والتي توفر فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة.

وبحسب الإحصاء، سجلت إيطاليا أعلى الدول استثمارا بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها هولندا بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم لوكسمبورج بقيمة 830.9 مليون دولار، يليها فرنسا بقيمة 591.3 مليون دولار، ثم بلجيكا بقيمة 557.6 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المركز السادس بقيمة 355.7 مليون دولار، يليها اسبانيا بقيمة 161 مليون دولار، ثم أيرلندا بقيمة 133.3 مليون دولار، ثم البرتغال بقيمة 117 مليون دولار، ثم السويد بقيمة 108.9 مليون دولار.

وأضافت الإحصاء، أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية جاءت كالاتي:

6.6 مليار دولار خلال عام 2013 / 2014.

6.5 مليار دولار خلال عام 2014 / 2015.

7.9 مليار دولار خلال عام 2015 / 2016.

8.7 مليار دولار خلال عام 2016 / 2017.

• 8 مليارات دولار خلال عام 2017 / 2018.

• 10.2 مليار دولار خلال عام 2018 / 2019.

• 9 مليارات دولار خلال عام 2019 / 2020.

• 5.1 مليار دولار خلال عام 2020 / 2021.

6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.

• 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.