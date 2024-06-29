العقارات في المقدمة.. 5 قطاعات تسيطر على تعاملات البورصة خلال يونيو

كتبت- أمنية عاصم:

سيطرت خمس قطاعات على تداولات البورصة المصرية خلال شهر يونيو، لتحتل تلك القطاعات الخمسة حصة سوقي تصل لـ 74.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وتصدر قطاع العقارات الترتيب بقيمة تداولات بلغت 12.86 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 26.8% وبحجم تداولات 2.46 مليار ورقة مالية وعدد عمليات بلغت 271790 عملية.

ليأتي قطاع مواد الأساسية في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 7.63 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 15.9% وبحجم تداولات 345 مليون ورقة مالية.

وجاء قطاع الخدمات مالية غير مصرفية في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 6.52 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 13.6% وبحجم تداولات 2.51 مليار ورقة مالية، ثم يليه قطاع البنوك بقيمة تداولات بلغت 4.72 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 9.9% وبحجم تداولات بلغت 85.45 مليون ورقة مالية.

فيما احتل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات المركز الخامس بقيمة تداولات 4.04 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 8.4% بحجم تداولات بلغت 275.09 مليون ورقة مالية.