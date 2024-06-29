إعلان

BBC

العقارات في المقدمة.. 5 قطاعات تسيطر على تعاملات البورصة خلال يونيو

10:29 ص السبت 29 يونيو 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

سيطرت خمس قطاعات على تداولات البورصة المصرية خلال شهر يونيو، لتحتل تلك القطاعات الخمسة حصة سوقي تصل لـ 74.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وتصدر قطاع العقارات الترتيب بقيمة تداولات بلغت 12.86 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 26.8% وبحجم تداولات 2.46 مليار ورقة مالية وعدد عمليات بلغت 271790 عملية.

ليأتي قطاع مواد الأساسية في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 7.63 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 15.9% وبحجم تداولات 345 مليون ورقة مالية.

وجاء قطاع الخدمات مالية غير مصرفية في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 6.52 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 13.6% وبحجم تداولات 2.51 مليار ورقة مالية، ثم يليه قطاع البنوك بقيمة تداولات بلغت 4.72 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 9.9% وبحجم تداولات بلغت 85.45 مليون ورقة مالية.

فيما احتل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات المركز الخامس بقيمة تداولات 4.04 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 8.4% بحجم تداولات بلغت 275.09 مليون ورقة مالية.

البورصة المصرية العقارات سيارات قطاع البنوك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات السبت

إعلان

إعلان

بث مباشر.. الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يفتتحان مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي