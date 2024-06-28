سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام 31 عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بهبوط 0.40%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب