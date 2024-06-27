تراجع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء بشكل طفيف، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنحو 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2097 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2696 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3145 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2324 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام 31 عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 1.14%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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