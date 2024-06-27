سيدي كرير تستأنف عمل مصانعها بعد استقبال غاز طبيعي

كتبت - أمنية عاصم :

أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات " سيديك " عن بدء استقبال غازات التغذية وبدء عملية تشغيل المصانع، وفق إفصاح مرسل اليوم الخميس للبورصة المصرية .

كانت الشركة ، أعلنت في إفصاح الثلاثاء الماضي عن توقف مصانعها الثلاثة لإنقطاع غازات التغذية.

وصعد سعر سهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات فور الإعلان عن بدء استقبال غاز، بنسبة 2.63% منذ بداية جلسة اليوم الخميس، ليصل سعر السهم إلى 27.34 جنيه.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وتأسست شركة سيدي كرير عام 1997، وتقوم بإنتاج الايثيلين وهو المادة الرئيسية في صناعة البولي إيثيلين كما تقوم الشركة بسد احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية من هذه المادة اللازمة لتصنيع منتجها الأساسي مادة PVC، وإنتاج مادة البولي إيثيلين بنوعيها عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي تحت الاسم التجاري EGYPTENE بالإضافة إلى منتجي البيوتين-1 وغاز البوتاجاز (LPG).