بعد توقف إنتاج مصانع للأسمدة.. هل تتأثر الصادرات؟ رئيس المجلس يُجيب

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن توقف الإنتاج عن عدد مصانع الأسمدة سيؤدي إلى نقص في الإنتاج، مما قد يتسبب في زيادة الأسعار نتيجة

لقلة العرض في السوق المحلي، وعدم الاستفادة من الفرص التصدير.

كما يتسبب ذلك في اضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة لزيادة تكاليف الأسمدة، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي وأسعار المنتجات الغذائية، حسبما ذكر أبو المكارم.

كانت كلا من أبوقير للأسمدة وسيدي كرير وكيما وموبكو أعلنوا توقف إنتاج المصانع نظرا لتوقف إمداد الغاز الطبيعي.

ولم تكن المرة الأولى التي أعلنت فيها عدد من المصانع وقف الإنتاج نتيجة توقف إمداد الغاز الطبيعي، ففي منتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تقليل إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وأوضح أبو المكارم، أن النقص في إمدادات الغاز الطبيعي يرجع إلى زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة لموجة الحر وأعمال الصيانة في شبكة الغاز.

واقترح رئيس المجلس التصديري حلولا لتفادي التأثير على مصانع الأسمدة مع وقف إمداد الغاز تتمثل في: تنويع مصادر الغاز، موضحا أن البترول تعمل على زيادة إنتاج الغاز المحلي وتخطط إطلاق مناقصة دولية حتى شهر أكتوبر وفقا للما تم الإعلان عنه.

وقالت مصادر تجارية لوكالة رويترز، يوم الأربعاء، إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.

وتخطط مصر لشراء ما بين 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت المصادر للوكالة، إن مصر تسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس وسبتمبر.

وتحسين إدارة الطاقة من حيث تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة يمكن أن يساهم في تقليل تأثير مثل هذه الاضطرابات في المستقبل، وفق أبو المكارم.

كما اقترح رئيس المجلس، إنشاء احتياطيات استراتيجية من الغاز الطبيعي للصناعات الحيوية مثل الأسمدة والتي من الممكن أن يساعد في التخفيف من تأثيرات الصدمات في الإمدادات في المستقبل.

وأوضح خالد أبو المكارم، أنه إذا استمرت مشكلة نقص الإمدادات، قد تعلن شركات أخرى عن توقفات مماثلة، متوقعا أن تساهم الجهود الحكومية الجارية في معالجة المشكلة وتقليل التأثيرات على المدى الطويل.

وقال أبو المكارم للعربية، أن صادرات الكيماويات تراجعت خلال "يناير- أبريل" بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع الفترة الماضية، حيث يُعد الغاز مادة خام رئيسية في صناعة الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات.

وتجازوت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة ملياري دولار خلال أول 4 أشهر من 2024، حسبما ذكر رئيس المجلس للعربية.