بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

وكان سعر الذهب تراجع 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً خلال منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2107 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2709 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2304 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام 31 عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 0.68%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب