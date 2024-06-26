كيما تلحق بـ موبكو و أبو قير وسيدي كرير وتعلن توقفها لوقف الغاز

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" أنه تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية، وفق إفصاح اليوم الأربعاء مرسل للبورصة المصرية من الشركة.



وبررت الشركة التوقف حفاظاً على عدم إلحاق أي ضرر بمصانعها في ظل استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام بما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمي وهو ما أدى لتأثر مخزون الغاز سلبياً.

وأعلنت شركة موبكو خلال جلسة اليوم توقفها بجانب أعلان كلا من أبوقير للأسمدة وسيدي كرير أمس عن توقف مصانعهم لانقطاع الغاز أيضا.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" عام 1956 وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995. وتعمل في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيلكون.