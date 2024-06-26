التضامن تعلن توزيع 60 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية

كتبت- دينا خالد:

أعلنت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارى توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية وذلك في إطار التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف في تنفيذ مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام التابع لوزارة الأوقاف لعام 1445 هـ - 2024.

أشارت الوزيرة في بيان اليوم الأربعاء أن تلك اللحوم للذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت القباج على أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وتابعت الوزيرة أن ذلك جاء في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت أنه تم توجيه مديري مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.

أفادت القباج أن الوزارة قدمت قرابة 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، بالإضافة لأكثر من 230 مليون جنيه مقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.

وحسب البيان، قامت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير 2023 إلى أبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وشهد شهر رمضان المعظم الماضي توزيع كوبونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي بقيمة 5 ملايين جنيه، كما قام برنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بتوزع 155,000 ألف سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية، وفقا للبيان.