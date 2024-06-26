ارتفاع الزيت وتراجع الأرز واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق المعبأ، وزيت عباد الشمس، والسكر، والمكرونة، والدواجن، بينما تراجعت أسعار كلاً من الأرز المعبأ، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.85 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.89 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.9 جنيه، بزيادة 98 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.93 جنيه ، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.97 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.03 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 62.41 جنيه، بزيادة 7 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.12 جنيه، بزيادة قرش.



لتر زيت الذرة: 104.85 جنيه، بزيادة 2.89 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.93 جنيه، بتراجع 3.63 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.5 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.73 جنيه، بزيادة 77 قرشا.

كيلو الفول السائب: 4.09 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 127.17 جنيه، بتراجع 2.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.24 جنيه، بتراجع 2.83 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.89 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 94.5 جنيه، بتراجع 41.24 جنيه.