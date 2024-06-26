إعلان

BBC

سيناكولا: الشركة مصرية ويتم تعبئة منتجاتها في مدينة جمصة الصناعية

01:32 م الأربعاء 26 يونيو 2024

شركة سيناكولا للمشروبات الغازية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

كشفت شركة سيناكولا للمشروبات الغازية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العلامة التجارية الخاصة بها.

وقالت الشركة، في بيان، إن كل ما يتم تداوله من أخبار عن العلامة التجارية سيناكولا وتعاقدها مع شركات أجنبية أو بيع حصة منها لشركات أجنبية ليس لها أساس من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات سابقة.

وأضافت الشركة أن علامة سيناكولا مملوكة بشكل كامل لشركة مصروب كولا للصناعات الغذائية المملوكة بالكامل لرجل أعمال مصري الجنسية وهو مصطفى الإمام، ويتم تعبئتها في مصانع مصروب كولا بمدينة جمصة الصناعية.

وأكدت الشركة أنه لن يتم التعامل بتاتا مع أي شركات أجنبية.

شركة سيناكولا العلامة التجارية سيناكولا شركات أجنبية شائعات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الأربعاء يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

إعلان

إعلان

الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة