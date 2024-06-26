سيناكولا: الشركة مصرية ويتم تعبئة منتجاتها في مدينة جمصة الصناعية

القاهرة- مصراوي:

كشفت شركة سيناكولا للمشروبات الغازية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العلامة التجارية الخاصة بها.

وقالت الشركة، في بيان، إن كل ما يتم تداوله من أخبار عن العلامة التجارية سيناكولا وتعاقدها مع شركات أجنبية أو بيع حصة منها لشركات أجنبية ليس لها أساس من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات سابقة.

وأضافت الشركة أن علامة سيناكولا مملوكة بشكل كامل لشركة مصروب كولا للصناعات الغذائية المملوكة بالكامل لرجل أعمال مصري الجنسية وهو مصطفى الإمام، ويتم تعبئتها في مصانع مصروب كولا بمدينة جمصة الصناعية.

وأكدت الشركة أنه لن يتم التعامل بتاتا مع أي شركات أجنبية.